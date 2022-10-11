كوناكري 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبلَ رئيس جمهورية غينيا كوناكري رئيس المرحلة الانتقالية العقيد مامادي دومبويا أمس، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بغينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.وجرى ــ خلال الاستقبال ــ تبادل الأحاديث الودية، واستعراض تاريخ العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الاستمرار في توثيق وتنمية وتطوير هذه العلاقات، وسبل تعزيزها وتعميقها.وفي لقاء اخر التقى وزير الخارجية بجمهورية غينيا كوناكري الدكتور موريسندا كوياتي, وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلفونوَّه وزير الخارجية الغيني خلال اللقاء بمكانة المملكة التي تتبوؤها في العالم لاحتضانها مقدسات المسلمين، مؤكداً تميز العلاقات مع جمهورية غينيا كوناكري, معبراً عن شكره لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساندة لغينيا.// انتهى //22:28ت م0218