الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقّعت الجمعية السعودية للطب الوراثي وهيلث جينا مذكرة تعاون مشترك في مجال تطوير الابتكار في الصحة الرقمية، وذلك على هامش مشاركتهما في ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور أكثر من 26 ألف شخص من 30 دولة.ومثّل الجمعية في التوقيع رئيستها الدكتورة أمل الهاشم وعن هيلث جينا الدكتورة هدى الفردوس .وأكد المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني أن هذه المذكرة تؤكد سعي الجهتين لتحقيق أحد أهداف الملتقى من إيجاد التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة جهود الجمعية لمكافحة الأمراض الوراثية، والتعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات الصحية من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتسخير مثل هذا التعاون لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودفع التحول الرقمي في قطاع الطب الوراثي.وأضاف "رهبيني" أن الجمعية تستهدف من هذا المذكرة رفع مستوى التعاون بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات التنموية للابتكار في مجال الرعاية الصحية الافتراضية، والصحة الرقمية من خلال تقديم عدد من الدورات المتخصصة لتدريب أعضاء الجمعية في مجال الصحة الرقمية.// انتهى //22:40ت م0219