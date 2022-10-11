الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسنظَّمت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مسابقة تُعنى بالابتكار في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع فعاليات ملتقى الصحة العالمي،الذي انعقد خلال المدة من 9-11 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتهدف المسابقة إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، وإتاحة جميع الممكنات اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريع ريادة الأعمال الصحية، وذلك من أجل دفع مسيرة التحول الصحي الذي تشهده المملكة في قطاع خدمات الرعاية الصحية.وأوضحت "الصحة" أنه تقدم على المسابقة أكثر من 100 متسابق من جميع بلدان العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وباكستان، والهند، إضافةً إلى العديد من الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، وتونس، وعمان، والأردن، وفلسطين, تأهل منهم 23 شخصًا للمرحلة النهائية، حيث عُرضت مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من 14 عضواً يتبعون عدة جهات محلية ودولية كوزارة الصحة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، ومؤسسة مسك، إضافةً لمشاركة محكمين دوليين، كما تم دعم المشاريع الفائزة بعدة جوائز نوعية هدفها تطوير المنشآت وتجهيزها لسوق العمل.تأتي هذه المسابقة في إطار دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في العديد من المجالات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها، ودعم بناء القدرات المعرفية وتنمية فرص الابتكار والاستثمار في المجالات الصحية؛ بما ينسجم مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.// انتهى //22:42ت م0220