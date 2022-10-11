الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسوقع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ونائب الأمين العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري الدكتور إبراهيم عثمان باه - أمس - في العاصمة الغينية كوناكري، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلف، أن البرنامج التنفيذي هو أحد البرامج التي تقدمها المملكة للمسلمين في كثير من بلادان العالم، والذي يُجسّد مكانة المملكة الإسلامية ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، وهو امتداد وتأكيد وترسيخ لرسالتها في نصرة قضايا الإسلام والمسلمين.وأشاد الدكتور الدخيل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم يد العون والخير لدول العالم، مبيناً أن توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم يسهم في توطيد وتنشيط أواصر الصداقة والتعاون القائم بين المملكة وغينيا في مختلف المجالات منذ عقود.يذكر أن البرنامج التنفيذي يتضمن إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء التابعين للشؤون الدينية في غينيا، وتزويدهم بنسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه، كما شملت بنود البرنامج تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين .// انتهى //22:44ت م0222