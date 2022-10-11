رياضي / الفتح يتغلب على الخليج في دوري روشن السعودي
الثلاثاء 1444/3/15 هـ الموافق 2022/10/11 م واس
الدمام 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واس
تغلب فريق الفتح على مستضيفه الخليج بـ 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 7 من دوري روشن السعودي.
سجل للفتح الهدف الأول اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة 15، وعند الدقيقة 90+10 أضاف اللاعب مروان سعدان الهدف الثاني، فيما جاء هدف الخليج الوحيد عن طريق اللاعب سوكول تسيكاليشي عند الدقيقة 90+1.
وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده لـ 9 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ 14.
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22:56ت م
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