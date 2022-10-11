الدمام 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستغلب فريق الفتح على مستضيفه الخليج بـ 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 7 من دوري روشن السعودي.سجل للفتح الهدف الأول اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة 15، وعند الدقيقة 90+10 أضاف اللاعب مروان سعدان الهدف الثاني، فيما جاء هدف الخليج الوحيد عن طريق اللاعب سوكول تسيكاليشي عند الدقيقة 90+1.وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده لـ 9 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ 14.// انتهى //22:56ت م0224