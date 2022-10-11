الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستغلب فريق النصر على ضيفه العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.استهل صاحب الأرض أهدافه في الدقيقة 23، عن طريق لاعبه أيمن يحيى ليعززه بهدف ثانٍ في الدقيقة 26، ليقوم بعدها اللاعب فينسنت أبو بكر بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 27، لينتهي معها الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثة أهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني جاءت محاولات الفريقين في تسجيل الأهداف، ليأتي الهدف الرابع لفريق النصر في الدقيقة 78، سجله لاعبه أندرسون تاليسكا، فيما جاء هدف العدالة عند الدقيقة 87 عن طريق لاعبه كريستوفر جونزاليس، لتنتهي المباراة بفوز فريق النصر على نظيره العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف.وبهذه النتيجة يكون نادي النصر في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما يحل نادي العدالة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.// انتهى //23:04ت م0225