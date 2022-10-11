الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصره اليوم عدداً من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين.وبحث سموه والحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين رجالاتها ومؤسساتها، ودعم الرؤى والأفكار المطروحة.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع سموه.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل مشاري وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.//انتهى//23:06ت م0228