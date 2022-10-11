المجمعة 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واستغلب فريق الاتفاق على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من دوري روشن السعودي، في ‏اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.سجل للاتفاق اللاعب فيكتور سانتوس عند الدقيقة 26، وعند الدقيقة 30 أضاف اللاعب نعيم سليتي الهدف الثاني، ليختتم اللاعب عبدالله السالم ثلاثية فريقة عند الدقيقة 82.وبهذه النتيجة يكون نادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد تسع نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز الـ 15 برصيد نقطتين.//انتهى//23:19ت م0230