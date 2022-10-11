الرياض 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسعقد النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون، اجتماعـهم الرابع عشر - اليوم - عبر الاتصال المرئي، برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب (دولة الرئاسة) ، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح بن مبارك الحجرف.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، ودورها البارز في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في الـ 26 من سبتمبر 2022م.وفي مقدمة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مشروع دليل لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام.كما ناقش المجتمعون مشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، كما عُرض خلال اللقاء تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.// انتهى //23:33ت م0231