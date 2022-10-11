نيويورك 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 23.55 نقطة، 0.65%، إلى 3588.84 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 115.91 نقطة، 1.10%، ليغلق عند 10426.19 نقطة.فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 36.31 نقطة، 0.12% إلى 29239.19 نقطة.//انتهى//00:15ت م0002