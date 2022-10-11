جدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظّمت إدارة التعليم بمحافظة جدة، بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورشة عمل بعنوان "النزاهة الوظيفية"، بمشاركة عدد من قيادات التعليم ومنسوبيه.وتأتي الورشة ضمن مبادرة برنامج "وطننا أمانة" الذي تقدمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتعاون مع عدد من الجهات، ويحوي مجموعة من البرامج وورش العمل، وإلى تبيان وتعزيز النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وأثرها على الموظف، وأهمية قيم النزاهة ومؤشرات غياب النزاهة الوظيفية.وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور شملت: لائحة الانضباط الوظيفي، واختصاصات الهيئة في تلك اللائحة، وكيفية التعرف على المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على الأفعال التي تعد ممارستها في العمل ضمن الفساد الإداري والمالي حسب القانون، وعقوبة تلك الجرائم.وتناولت الورشة عدداً من الآثار السلبية للفساد الإداري والمالي ومن أبرزها مخالفة الشريعة الإسلامية وتعثر عجلة التنمية وضعف المؤسسات العامة وغياب الحس الوطني، واستعرضت الورشة في نهايتها أدوار الموظف في مكافحة الفساد، وطرق الإبلاغ عنه.//انتهى//00:38ت م0005