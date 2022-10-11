لندن 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو بميلانو، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.أحرز هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة (21)، وأوباميانج في الدقيقة (34).وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما بقي رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.//انتهى//00:44ت م0006