أبها 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة الملك خالد بالتعاون مع نادي الطب والإبداع بكلية الطب - أمس - حملة توعوية في محافظة خميس مشيط بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ، بهدف رفع مستوى الوعي بمشكلات الصحة النفسية وتكريس الجهود لدعم معالجتها.وتضمنت الحملة عددا من الأركان التوعوية بمسببات (القلق - الاكتئاب - التوحد - الوسواس القهري - اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه) وأساليب معالجتها، إضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات النفسية، والإسعافات النفسية الأولية.يذكر أن حملة الجامعة التوعوية تضم أيضًا ملتقى لتعزيز الصحة النفسية (عن بعد) بمشاركة مجموعة من المختصين لمناقشة محاور الوقاية من الاضطرابات النفسية، والصلابة والمرونة النفسية، وجودة الحياة.// انتهى //02:22ت م0009