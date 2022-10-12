عام / تدشين مبادرة ينبع الخضراء أزرع
الأربعاء 1444/3/16 هـ الموافق 2022/10/12 م واس
ينبع 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واس
دشن أمس محافظ ينبع / سعد بن مرزوق السحيمي مبادرة شركة أرامكو السعودية " ينبع الخضراء – ازرع " وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة ينبع والتي تهدف لزراعة 20.000 ألف شجرة ، منها 8.000 آلاف شجرة على طريق الملك سلمان و 12.000 ألف شجرة بالمحول الشرقي.
وذلك بحضور وكيل مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية بينبع إيهاب ضليمي ، ورئيس بلدية محافظة ينبع المهندس / ياسر علي الرفاعي ، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع المهندس / سعد عيد الصبحي ، وأشاد محافظ ينبع بمبادرة أرامكوا لإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة ومواجهة التصحر ، سائلا الله أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة من إطلاقه .
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06:18ت م
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