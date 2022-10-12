الطائف 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظمت جماعة فرقد الابداعية بادبي الطائف امس الامسية الشعرية السادسة ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 بحضورعدد من مبدعي جماعة فرقد الابداعية وهم كلا من الشاعر عاصم الزهراني ، والشاعر خالد قاسم ، والشاعر صالح الهنيدي ، قدموا حوارا حول بحور الشعر والتجديد فيها والالتزام ببحور الشعر المعروفة لعدد من النصوص الشعرية ثم فتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور وفي نهاية الأمسية كرم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد فرسان الامسية من الشعراء وأخذ الصور التذكارية معهم.// انتهى //06:58ت م0016