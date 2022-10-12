ينبع 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واس‎احتفى تعليم ينبع أمس باليوم العالمي للإبصار لعام 2022, الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، وجاء الاحتفاء به هذا العام ضمن موضوع الصحة الشاملة للعين تحت شعار " احرص على إجراء فحص العين " لتركيز الاهتمام حول القضية العالمية للعمى وضعف الإبصار الممكن تجنبهما.‎وأوضح رئيس قسم التربية الخاصة عبدالله الغامدي أن الاحتفال هذا العام يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي الشامل حول كيفية الوقاية من العمى، إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي حول صحة العين لدى الفرد والمجتمع، والتعريف بكافة أنواع أمراض العيون وطرق الوقاية منها، وطرق العلاج الصحيحة، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الشاملة للعيون.‎وأضاف الغامدي أن مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة نظمت عدد من الفعاليات الخاصة بالمناسبة تنوعت بين المحاضرات التوعوية واللقاءات الصحية بمشاركة القطاع الصحي مستهدفة المجتمع التعليمي وأولياء الأمور، وأكد على أهمية الفحص الدوري ومتابعة حالات ضعف البصر ومعالجته لتجنب الإصابة بالعمى.// انتهى //06:58ت م0017