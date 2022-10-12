أبهـا 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية، سكن عمّال تحوّل إلى معمل لتحضير المأكولات لأحد المطاعم بمدينة أبها.وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد عدة مخالفات كان أبرزها عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع ومخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة، إضافة إلى تخزين نحو ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت مجهّزة لتوزيعها، حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية المضبوطة.وتؤكد أمانة عسير على استمرار جولاتها الرقابية على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك.// انتهى //07:23ت م0018