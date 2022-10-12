ينبع 16ربيع الاول 1444هـ الموافق 12أكتوبر 2022م واساطلقت إدارة تعليم ينبع حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية لتعزيز الصحة النفسية، استهدفت منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الأمور، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يصادف يوم 10 أكتوبر من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرّفاهية للجميع أولوية عالمية".وأوضحت رئيسة قسم التوجيه الطلابي (بنات) بتعليم ينبع سميرة عبده، أن اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية يأتي في كل عام لنشر الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، مؤكدةً على أهمية الصحة النفسية للطلاب، كونها جزءاً أساسيا من صحتهم العامة، ولها دور كبير في التعزيز من ثقة الطالب بنفسه وقدرته على النجاح في المدرسة والمجتمع .وأبانت عبده، أن البرامج والورش التوعوية التي نُفذت في مدارس المحافظة وبعض مرافق المجتمع، تناولت عددًا من المحاور من أهمها؛ سلامتي بالصحة النفسية، تفعيل الصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب، علاقة الصحة النفسية بالصحة الجسدية، الصحة النفسية والرفاهية للمجتمع .وأشارت، إلى أن هذه البرامج تهدف في مجملها إلى رفع الوعي لدى الطلبة والطالبات والمجتمع التعليمي، وتحفيزهم للقيام بدورهم المجتمعي في مساعدة الطلبة، ودعم دور الأسرة في تحسين الصحة النفسية لأبنائها.// انتهى //07:44ت م0020