الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسينطلق المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية في السادس من شهر نوفمبر 2022م برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تحت شعار (محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى)، وذلك في العاصمة الرياض، ويستمر على مدى خمسة أيام.وسيشهد المؤتمر عقد 15 جلسة حوارية، و 40 ورشة عمل وذلك بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، متناولين أحدث الممارسات والتقنيات في مجال محاكاة الرعاية الصحية، و يصاحبه معرض تشارك فيه الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى توفير منصة توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الهيئات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة.ويستهدف المؤتمر جميع الفئات الصحية، ويتخلله محتوى تعليمي يتم تقديمه من خلال ساعات تعليمية معتمدة حيث صُمم برنامج المؤتمر بشكل كامل وتم إقراره من قبل العديد من الجهات الأكاديمية العالمية المختصة بالمحاكاة الصحية ليلبي احتياجات نطاق واسع من الأفراد، والجهات والشركات المختصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الصحية، مستفيداً من التوسع الحالي في ميدان صناعة الرعاية الصحية، ومشاركة صنّاع القرار الرئيسيين وهيئات حكومية ومستثمرين ذوي خبرة عالية من المملكة ومن خارجها، وأوضحت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن الموضوعات التي سيبحثها مؤتمر هذا العام تتمثل في تحسين الاستفادة من محاكاة الرعاية الصحية في التعليم والبحث والتقييم، وتعزيز تأثير تطبيقات محاكاة الرعاية الصحية على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة في إدارة محاكاة الرعاية الصحية، إلى جانب التقدم والابتكار في مجال محاكاة الرعاية الصحية، والتوسع في مجال المحاكاة بهدف دعم الرعاية الصحية.وأضافت اللجنة أن المشاركة فيه متاحة لقادة الرعاية الصحية، وخبراء جودة وسلامة الرعاية الصحية، والمختصين في الرعاية الصحية، والباحثين والمدربين في مجال الرعاية الصحية، ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة، والمبرمجين ومطوري التقنيات، والمبتكرين الأفراد، والمنظمات الربحي منها وغير الهادف للربح، والمستثمرين في ميدان محاكاة الرعاية الصحية، إضافة إلى طلبة الطب والعلوم الصحية الأخرى.ويعد هذا المؤتمر واحداً من أهم المنصات المتخصصة في مجال إثراء ممارسات وتطبيقات المحاكاة في الرعاية الصحية المتميزة على مستوى المنطقة.وللتسجيل في المؤتمر يمكن زيارة الرابط : https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fshsc.sa&umid=2dc674c0-efdd-4c92-a679-ea6cf45994ee&auth=a44d8c9117996830c05b49c4ef5098064bd89b62-df83fe471427639f3ec85fed04d7d232e3f20db0// انتهى //10:01ت م0026