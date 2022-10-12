الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظمت غرفة الرياض بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يوم أمس بمقرها بالرياض، ورشة عمل تناولت برامج وممكنات "ندلب" ورحلة الاستثمار بقطاعاته الأربع (الطاقة، والتعدين ، والصناعة ، والخدمات اللوجستية)، في لقاء حضره جمع من المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال والمهتمين.وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان المزروع، أن البرنامج يقوم على إيجاد رابط وطيد بينه وبين قطاعات الأعمال المستهدفة والمصنعين بشكل خاص، مبينًا أن البرنامج حقق إنجازات متوالية على صعيد أهدافه المتمثلة في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية والاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الأنظمة والتشريعات والوصول للأسواق العالمية.من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عبد الله الخريف أن قطاع الأعمال يستبشر خيرًا بالبرنامج ليس فقط بجودة أعماله بل وبالتسهيلات المعلوماتية التي يقدمها بصورة منظمة تدفع المستفيدين من خدماته للتماشي مع أهداف رؤية 2030 ومع الأنظمة الصادرة، مشيرًا إلى أن أعمال "ندلب" تشمل محفزات عديدة تجذب المستثمرين.وأكد على أهمية تعزيز لغة التواصل وطرح الآراء وإبراز التحديات التي تواجه القطاعات العديدة والمستهدفة من قبل برنامج "ندلب".واستعرضت الورشة تفاصيل رحلة المستثمر بالقطاعات المستهدفة من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والممكنات العامة والنوعية والميز التنافسية لقطاعات البرنامج، ومبادرة دعم ريادة الأعمال الألف ميل، فيما أجاب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على مداخلات حضور اللقاء والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال والمصنعين، مؤكدًا أن البرنامج وعبر إستراتيجيته نحو تطوير الصناعة يعمل بشكل متواصل على تعديل إجراءاته وأنظمته، وبالتعاون مع كافة الجهات المرتبطة بالبرنامج.// انتهى //10:17ت م0028