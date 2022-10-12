سول 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسرفع بنك كوريا الجنوبية اليوم سعر الفائدة بمقدار 3 بالمائة في خطوة تهدف إلى السيطرة على التضخم، على الرغم من المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادي.وكان مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا الجنوبية قد صوت في وقت سابق اليوم، على رفع سعر إعادة الشراء القياسي ريبو لمدة سبعة أيام من 2.5 بالمائة إلى 3 بالمائة في اجتماع لتحديد سعر الفائدة.وتعد الزيادة ثامن رفع لسعر الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي، عندما بدأ بنك كوريا المركزي في رفع تكلفة الاقتراض التي ظلت عند مستوى قياسي منخفض لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.// انتهى //10:17ت م0029