الأحساء 16 ربيع الأول 1444هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسحصل مختبر التشخيص البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء على شهادة الاعتماد الآيزو من قبل مركز الاعتماد الخليجي(GAC)، بعد أن تمكن المختبر من تحقيق الشروط والمعايير والمتطلبات العامة واجتياز التقييم الشامل لتطبيق إجراءات المواصفة ISO/IEC 17025 الخاصة بقياس كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن هذا الإنجاز يواكب إستراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيق التطلعات التي تسعى إليها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتأهيل مختبراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري.من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس إبراهيم الخليل، أن هذا الإنجاز يعد اعترافاً رسمياً بكفاءة وموثوقية النتائج الصادرة من المختبر، ويواكب تطلعات الوزارة الإستراتيجية في سبيل تحقيق المستهدفات من تطوير المختبرات التشخيصية البيطرية، وتحسين الجودة والأداء ورفع الكفاءة التشغيلية، واستدامة الخدمات المقدمة.// انتهى //10:20ت م0030