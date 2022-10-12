القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الذي تناول سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية.ولفتت الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره المولدوفي "نيكو بوبيسكو"، التي تناولت سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت صحف الأربعاء بانعقاد الاجتماع الـ (87) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الجزائر، ومشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء، والأمانة العامة للجامعة العربية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الإطلاق المكثف لقنابل الغاز تجاه المخيم.وتناقلت إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي تستضيفها بلاده لبحث تحقيق المصالحة الداخلية.وسلطت صحف القاهرة الضوء على دعوة واشنطن جميع الأطراف في العراق إلى اتخاذ مسار سلمي وشامل للخروج من المأزق السياسي الحالي في البلاد، مؤكدة أن العنف "غير مقبول".// انتهى //10:32ت م0032