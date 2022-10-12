الخرطوم 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتمامًا بلقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي أمس، بوزير داخلية جمهورية اليمن اللواء الركن حيدر حيدان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتقوية التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.وأبرزت إدانة السودان أمس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له القوات المسلحة الجيبوتية في منطقة تاجوراء، والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد القوات المسلحة الجيبوتية ومواطنين.ونقلت صحف الأربعاء عن الناطق باسم الآلية الثلاثية السفير محمد بلعيش أن اجتماعهم أمس مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتسم بالإرادة الصادقة لاستعجال تسوية سياسية لحل الأزمة السودانية.وأخبرت عن إعادة انتخاب السودان للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023 – 2025، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس بنيويورك.ونشرت صحف السودان تحذير الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية بحق المقدسات الفلسطينية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف.// انتهى //10:33ت م0034