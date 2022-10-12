إسلام آباد 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، التزام باكستان بدعم جهود منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.وتابعت تطورات الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، حيث تستمر جهود الإغاثة وإعادة تأهيل مئات الآلاف من الأشخاص الذين شردتهم مياه الفيضانات.واهتمت بتجديد باكستان مطالبتها من الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتطبيق قراراتها الخاصة بحل نزاع كشمير العالق منذ أكثر من سبعة عقود لضمان الأمن والسلام الدائمين في جنوب آسيا.وعرجت على اتفاق باكستان وكوريا الجنوبية على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.وتناقلت الصحف تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماؤ ننغ بأن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني يعد مشروعًا تاريخيًا للتعاون بين الصين وباكستان، ويضمن الاستقرار الإقليمي.وأوردت صحف إسلام آباد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي أكد حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة الباكستانية.// انتهى //10:50ت م0036