نجران 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأزالت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أكثر من 45 ألف متر مكعب، من مخلفات البناء والهدم خلال شهر أكتوبر الحالي من أحياء المنطقة، وذلك ضمن جهودها الرامية لإزالة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أنها كثفت الأعمال الرقابية على المواقع تحت الإنشاء؛ للحد من المخالفات داخل النطاق العمراني للمدن المؤدية لعوامل التشوه البصري، ومنها: عدم الالتزام بالتسوير المؤقت للمواقع تحت الإنشاء، وعدم التقيد بالأعمال الإنشائية داخل السور المؤقت، وخلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة وتخزينها، وإهمال نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في الأماكن العامة والممتلكات الخاصة بالآخرين.وشددت الأمانة على منفذي المشاريع العامة ومقاولي البناء على الالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، مشيرةً إلى تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع للتعاون معها بتقديم البلاغات والشكاوى على الرقم الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي للعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //10:52ت م0037