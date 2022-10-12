لندن 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، انتقاد البنك الدولي للميزانية المصغرة لوزير الخزانة البريطاني، حيث أوضحت أن التخفيضات الضريبية تعزز النمو الاقتصادي على المدى القريب فقط.وتناولت صحف الأربعاء التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس العموم، حيث قالت إن الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة تكافح للتعامل مع بيئة التداول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب "سوء الإعداد والتخطيط".وأشارت إلى أن قصر باكنغهام أعلن أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من مايو 2023، أي بعد ثمانية أشهر من رحيل الملكة إليزابيث الثانية، في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا.وفي الشأن الدولي تطرقت إلى حصيلة المتضررين من جراء الفيضانات في جنوب السودان, حيث أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون إلى أن الحصيلة بلغت نحو 909 آلاف شخص.// انتهى //10:54ت م0038