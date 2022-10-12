الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسوقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم, مذكرة تفاهم مع جمعية تمكين العمل التنموي, وذلك في قاعة الاجتماعات بوكالة الجامعة لتطوير الأعمال والاستثمار.وتشمل المذكرة عدداً من المجالات التعاونية كتصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، وإجراء المهام و المشاريع البحثية، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية، وتطوير البرامج، والخطط التدريبية والتوعوية وتنفيذها، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، وتبادل الإصدارات العلمية والشراكة لتحقيق برامج المسؤولية المجتمعية, بالإضافة إلى إقامة الفعاليات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:57ت م0039