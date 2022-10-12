نجران 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على أنشطة بيع المنتجات الزراعية، شملت محال ومنافذ بيع الحبوب، والبذور، والزهور، والأسمدة الزراعية، والأعشاب الطبيعية؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران, ومحافظة حبونا.وأكدت اللجنة أن الجولات شملت 59 منشأة تجارية تعمل في أنشطة بيع المنتجات الزراعية، وبلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 46 موظفًا، منهم 3 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 69 وافدًا من مختلف الجنسيات، وإنذار 7 منشآت، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها 40%.ودعت اللجنة أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف، تجنباً لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.// انتهى //11:00ت م0040