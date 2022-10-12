الجزائر 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الشأن المحلي، مبرزة ترؤس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للأمن خصصه لبحث سبل مواجهة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وكسر الاحتكار التجاري، مسديًا أوامره للجهات القضائية بتصنيف هذه الأفعال في خانة جرائم الإرهاب ومحاكمة مرتكبيها بالأقسام المختصة في الجريمة المنظمة والإرهاب.وتطرقت الصحف إلى انتخاب الجزائر في عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف للفترة الممتدة بين 2023 – 2025 بعد حصدها 178 صوتًا في الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة الـ 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأخبرت عن وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى الجزائر مساء أمس في زيارة رسمية تستمر يومين.وأبرزت صحف الجزائر تأكيد المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون أمس استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإبرام عقود توريد الغاز مع الجزائر، واصفة إياها بأنها شريك موثوق به.// انتهى //11:28ت م0047