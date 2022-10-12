حائل 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس، اللقاء التوعوي بسرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية"، بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة "بسمة" .ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا المرض، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.وتناول اللقاء التوعية بهذا المرض من خلال نبذة تعريفية عنه وعوامل خطورة الإصابة به وأعراضه، بالإضافة إلى طرق الفحص الذاتي وتشخيصه ودور جهاز الماموجرام في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ‏وطرق الوقاية الأولية منه.// انتهى //11:42ت م0048