الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأعلن ديوان المظالم أن عدد زيارات متصفحي بوابة ديوان المظالم الرقمية قد تجاوز 9,026,489 زيارة، مع اختلاف أهداف وطرق زيارات البوابة لتعدد وتنوع خدماتها القضائية والإدارية والإعلامية.وتتضمن البوابة الرقمية لديوان المظالم منصة (مُعين) لإجراءات التقاضي الرقمي، ومنصة (خبير) الرقمية المعنية بإجراءات التدريب التعاوني في عددٍ من التخصصات لطلاب الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، وتقدم البوابة أكثر من عشرين خدمة لزوارها، ما بين إدارية متمثلة في طلب لقاء معالي الرئيس والاستعلام عن القضايا وحجز المواعيد، وأخرى إعلامية وتثقيفية ممثلة في خدمات المركز الإعلامي والتواصل المستمر والاتصال الموحد، إضافةً إلى مجلة ديوان المظالم وأيقونات السوابق والمبادئ القضائية والأنظمة واللوائح.ويحرص ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبتعاون بين فرق التقنية والاتصال والإعلام ومراكزها بديوان المظالم؛ لتقوم البوابة الرقمية بكافة إجراءات القضاء الإداري في المملكة، وما يساندها من خدمات الاستعلام و التوعية بمستجدات القضاء الإداري وأنظمته وأحكامه.// انتهى //12:00ت م0050