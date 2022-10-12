جدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسوقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ونائب الرئيس التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات هتان ناضره أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والمعهد، وتحقيقًا لطموحات رؤية المملكة 2030 .وتأتي المذكرة، إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق المنشود بينهما وثقتهما المطلقة لزيادة فعالية وقوة نشاطهما ومساعيهما الرامية إلى دعم جهود التنمية للمجتمع، ولإنجاز الأهداف المشتركة فيما بين الطرفين.وتهدف المذكرة إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم القادرين على العمل للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة، لتأهيلهم لدخول سوق العمل؛ لتحسين حالتهم المعيشية والوصول بهم للاستقلال المادي والتحول إلى أشخاص منتجين.// انتهى //12:09ت م0053