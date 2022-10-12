القريات 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بمحافظة القريات اليوم، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .واستمع سموه لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، حاثاً سموه على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.كما حثّ سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.// انتهى //12:09ت م0054