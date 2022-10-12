الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسيشارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في معرض جايتكس جلوبال للتقنية 2022 الذي يعقد حاليًا في دبي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 شركة من مختلف دول العالم، تركز على أهم القضايا في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتصنيع الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة الكمية والعملات الرقمية المشفرة.ومن بين 33 شركة وطنية يوجد البنك ضمن جناح صنع في السعودية للتعريف بالخدمات والمنتجات التمويلية والائتمانية التي يقدمها وتمكن البنوك المحلية ومؤسسات التمويل من دعم المصدرين السعوديين والمستوردين الخارجيين والتعريف بدور البنك في تقديم حلول مبتكرة تدعم الصادرات السعودية غير النفطية وتعزز حضورها في الأسواق العالمية.ويستعرض البنك خلال مشاركته تجربة المملكة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وجهود الدولة في دعم القطاعات الناشئة ورواد الأعمال لاعتماد التقنيات المتطورة وإطلاق مشاريع مبنية على التقنية، تدعم التحول وتلبي تطلعات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.وكان جناح البنك في المعرض قد استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية تركي الدخيل الذي اطّلع على تجربة البنك في دعم الصادرات السعودية غير النفطية والجهود المبذولة من منظومة الصادرات السعودية؛ لتعزيز مكانة المملكة كدولة محورية في التجارة الدولية، وتشكل مركز ربط لقارة أوروبا وآسيا وأفريقيا.// انتهى //12:16ت م0055