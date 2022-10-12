الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسعقد برنامج التحول الوطني بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القانونية أمس, ورشة عمل بعنوان "نقاشات تشريعية مع برامج الرؤية", بحضور ممثلي الجهات الحكومية المرتبطة بتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني.وتهدف الورشة إلى معالجة أبرز التحديات التشريعية التي تواجهها الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات البرنامج.وجرى خلالها تقديم عرض تعريفي عن مركز الدراسات والبحوث القانونية وبرنامج التحول الوطني, ومناقشة المعوقات التشريعية التي تواجه الجهات التنفيذية.وتأتي الورشة كجزء من سلسلة ورش عمل لمناقشة أبرز الرؤى والتوجهات في التشريعات والأنظمة لإثراء البيئة القانونية.// انتهى //12:16ت م0056