مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلقت وكالة الأعمال المساندة بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي، مبادرة توعويه طبية بعنوان (رايتك وردية)، وذلك ضمن الحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي وبالتعاون والشراكة مع مدينة الملك عبدالله الطبية، وفي إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعية والتثقيف الصحي.وشملت المبادرة التي أقيمت مساء أمس، في إحدى القاعات الخاصة، تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي بمشاركة وحضور مجموعة من طبيبات واستشاريات مدينة الملك عبدالله الطبية، وعدد من قائدات ومنسوبات أمانة العاصمة المقدسة وسيدات المجتمع، بهدف نشر الوعي والتعريف بطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.وتعد حملة التوعية بسرطان الثدي مبادرة عالمية تنطلق على المستوى الدولي في شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل تنفيذ عدد من المبادرات لتوعية المجتمع، خاصة النساء عن عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، والفئة المستهدفة، وأماكن توفر الخدمة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.يُذكر أن المبادرة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة شملت العديد من اللقاءات والحوارات التوعوية بمشاركة بعض من الناجيات من المرض، كما شمل البرنامج توزيع منشورات طبية.// انتهى //12:19ت م0057