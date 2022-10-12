القريات 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة المشروعات وسير العمل والارتقاء بالخدمات بزيارة محافظة القريات اليوم.واستهل سموه جولته بلقاء مديري الإدارات الخدمية والأمنية بالمحافظة بصالة الاستقبال بالمحافظة.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات الخدمية في شتى المجالات البلدية والبيئية والصحية والطرق وغيرها من المجالات، والسبل الكفيلة بتقديم كل مايخدم المواطن والمقيم بالمحافظة، وتذلل جميع الصعوبات التي تعترض سير عمل المشروعات التي تنفذها تلك الجهات.وناقش سموه جهود وأعمال الجهات الخدمية في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية في المحافظة، وذلك وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجيهات وحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله- .ووجه سموه بأهمية مضاعفة الجهود وتضافرها من قبل جميع الجهات, بما يسهم في تنفيذ المشروعات وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.وحضر اللقاء محافظ القريات عبدالله الجاسر .// انتهى //12:27ت م0058