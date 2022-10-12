القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، بصالات ملعب القاهرة الدولي.ويرأس بعثة الأخضر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، والمدرب عادل المخيمر، وطبيب المنتخب فهد السياري، بالإضافة إلى 3 لاعبين هم: معاذ الغامدي، وعبدالله الحارثي، ونواف الغامدي.ويجري أخضر الريشة الطائرة اليوم تدريباته للتركيز على تهيئة العضلات وتكثيف الاستعدادية داخل الملعب، بالإضافة إلى التركيز على تطوير اللاعبين مهاريًا وعلى مستوى خطط اللعب، بجانب استكشاف أبرز الصعوبات والعمل على تجاوزها.// انتهى //12:33ت م0059