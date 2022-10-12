نواكشوط 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسانعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، المؤتمر الوزاري الخامس لحوار 5+5 حول البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي، بمشاركة وزراء وممثلي دول الحوار التي تتضمن موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، إلى جانب إسبانيا ومالطا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى الشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي تعزيزًا للتعاون واللحمة الاجتماعية، ودفعًا لعجلة تشغيل الشباب وللتنمية المستدامة في غرب المتوسط.من جهتهم تحدث رؤساء الوفود المشاركة عن أهمية هذا اللقاء ودوره في تعزيز الشراكة بين دول حوار 5 + 5 في مجالات البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي.ووقع المشاركون في ختام أعمالهم على وثيقة إعلان نواكشوط لمؤتمر حوار 5 + 5 حول البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي .// انتهى //12:34ت م0060