الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسزار وفد من مديري مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اليوم، مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التبادل المعرفي البناء بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومختلف الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون.وخلال الزيارة قدم مدير إدارة دعم الابتكار والاختراع في المكتب المهندس علي بن أحمد الملا عرضًا للوفد الزائر، تناول الأدوار المناطة بالمكتب في مجال براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين في دول مجلس التعاون، وأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الإنتاج العلمي والابتكاري بما يساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في دول مجلس التعاون.وفي الختام قام الجانبان بتبادل الدروع التذكارية.// انتهى //13:28ت م0075