الكويت 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 02ر31 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7014 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 %.وتم تداول 7ر106 ملايين سهم عبر 8845 صفقة نقدية بقيمة 3ر38 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 41ر1 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5261 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 % من خلال تداول 53 مليون سهم عبر 2760 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 71ر43 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7850 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 % من خلال تداول 7ر53 مليون سهم عبر 6085 صفقة بقيمة 32 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 93ر2 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5409 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 % من خلال تداول 4ر43 مليون سهم عبر 1924 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 ملايين دينار .// انتهى //13:32ت م0076