جيزان 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسدشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اليوم ، مبادرة "جودة الحياة الوظيفية" التي ينفذها الفرع بالتعاون مع جامعة جازان ومستشفى إرادة والصحة النفسية والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.وأكد مدير عام فرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد قنفذي أهمية جودة الحياة الوظيفية بتركيزها على أكبر مورد للمنشآت كافة "الموارد البشرية" ، وأهميتها في بناء علاقات متينة لتطوير الجانب الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أهداف المبادرة في تعزيز الحياة الوظيفية وخلق بيئة عمل جاذبة تساهم في الإنجاز والإبداع والإنتاجية.كما استعرض مُشرف المبادرة جمال الراجحي، آلية المبادرة التي تسعى لرفع مستوى الوعي وتطوير بيئة العمل بفرع الوزارة وكذلك الشركاء، من خلال تنظيم دورات متخصصة في جودة الحياة الوظيفية، والقيادة المؤثرة، والاحتراق الوظيفي ، ومهارات التواصل الاجتماعي في بيئة العمل ، وصناعة القائد ، ومهارات التكيف في بئية العمل ، والمرونة النفسية، مشيرًا إلى أهداف المبادرة في تفعيل البرامج والأنشطة لتعزيز الحياة الوظيفية، والحد من انتشار المشكلات النفسية بين الموظفين، وتعزيز الصحة النفسية، ورفع مستوى المهارة وقدرة الموظف، وتحقيق نسيبة عالية من الرضا الوظيفي.وبين الراجحي العوائد المتوقعة من تنفيذ المبادرة التي تعد واحدة من البرامج المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 لتطوير الموارد البشرية ، من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة، وتعزيز روح الانتماء المؤسسي واكتشاف المواهب والقدرات وتعزيز أهمية التدريب والتطوير واحترام قيم المؤسسة وأخلاقيات المهنة.// انتهى //13:32ت م0078