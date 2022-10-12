الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة "عليكم بسنّتي" التوعوية والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات، ومسؤولي الفرع.واستمع سموه إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وأثرها في نفوس المجتمع، وتستمر لمدة 6 أشهر، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية.وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم وأهدافهم.// انتهى //13:37ت م0079