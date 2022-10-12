تونس 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسبدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس اليوم، أعمال المؤتمر العربي 16 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والمنظمة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان في كلمة بالمناسبة، إن المؤتمر ينعقد والعالم أجمع يعاني من استمرار بؤر التوتر والصراعات المسلحة التي تمثل بيئة خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة وموجات الهجرة واللجوء، ويزداد الوضع سوءًا اليوم بفعل الحرب على أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع في غلاء المعيشة فاقم من تهريب البضائع والسلع المختلفة، ولا شك أن الموقع الجغرافي للوطن العربي يشكل عاملًا يزيد من تفاقم التحديات الأمنية، ولذلك يعد هذا المؤتمر مناسبة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.وناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها، إستراتيجية عربية استرشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، وآلية التواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة باستخدام الطائرات والغواصات المسيرة، كما سيستعرض المؤتمر نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي لأمن الحدود الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم، في إطار الأنشطة المشتركة التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).// انتهى //13:52ت م0084