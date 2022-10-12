بريدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلق تجمّع القصيم الصحي اليوم مبادرة " التزامي صحتي" في نسختها الثالثة للعام 2022م، الذي ينفّذه مركز السكري والغدد الصماء ببريدة، وتستهدف المبادرة مرضى السكر من النوعين الأول والثاني ولمدة ثلاثة أشهر لكل دورة من برنامج المبادرة.وأوضح التجمع أن الهدف العام من المبادرة يتمثل في تحسين وضبط مؤشرات معالجة داء السكري (النوع الأول + النوع الثاني) بنهاية فترة المبادرة، وذلك لدى مرضى مركز السكري والغدد الصماء ببريدة، وعلى وجه التحديد التحكم في انضباط معدل السكر التراكمي وسكر الصيام وكتلة كثافة الجسم في المدى الموصى به لدى مرضى السكري المشاركين بالبرنامج، بالإضافة إلى تحسين المدى المعرفي، والوعي والتعاملات تجاه مرض السكري وذلك باستخدام مؤشرات استبيان تم إعداده مسبقاً.وأبان التجمّع أن الدورة الأولى لبرنامج المبادرة خلال الفترة من يناير – مارس 2021م ، قد أظهرت نتائج مشجعة جداً ومذهلة في آن واحد عند تحليل عينة الدراسة التجريبية الأولى، والتي أظهرت النتائج المخبرية للمشاركين في المبادرة وزيادة الثقافة لديهم بالتعامل مع المرض ومضاعفاته، وكانت هذه النتائج كافية ومحفزة لإطلاق الدورة الثانية مع مضاعفة أعداد المرضى المستهدفين من المبادرة.وتتضمن الدورة الثالثة من المبادرة استخدام الوسائل التعليمية والتثقيفية كالكتيبات والنشرات التوعوية والرسائل عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العروض المرئية، حيث من المقرر أن تتضمن طريقة تنفيذ التثقيف الصحي جلسات نقاش فردية وجماعية، محاضرات.// انتهى //13:53ت م0085