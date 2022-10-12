نجران 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم، في مكتبه بالإمارة، إنجازات حرس الحدود، في إيجاز معلوماتي، قدمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء مسعود بن علي آل شواف.وأشاد سموه بالبطولات التي تسجلها القوات العسكرية على الحد الجنوبي وفي الداخل من القطاعات كافة، منوهًا بما تحظى به من الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ حرصًا على أمان كل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.من جهته أكد اللواء آل شواف، عزم الجميع على مواصلة الجهود، والتضحية بالغالي والنفيس في خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //13:54ت م0086