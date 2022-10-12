جيزان 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة وغرفة جازان، وذلك خلال رعايته لانطلاق معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي مساء أمس بمركز الأمير سلطان الحضاري.وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص وإيماناً بالدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع أطر اتفاقياتها وتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية والأكاديمية والصناعية والفنية للمجتمع.وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في إقامة برامج التدريب المشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية، والعمل على دراسات لتوطين المهن وتمكين الشباب والفتيات من خلال استحداث برامج تدريبية ذات جودة عالمية تلبّي الاحتياجات وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي، أن توقيع الاتفاقية ياتي امتداداً للتعاون الدائم بين الغرفة وجامعة جازان بما يمكّن الجانبين من الاستفادة من الإمكانات المادية والكوادر الأكاديمية والطاقات البشرية المؤهلة لديهما.​// انتهى //13:54ت م0087