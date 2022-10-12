الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستشارك أكثر من 300 شركة عربية وإقليمية وعالمية في معرض "مستقبل الإعلام" fomex22sa المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22، والتي تحتضنها العاصمة الرياض من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكّل".وتأتي مشاركة هذه الشركات انطلاقًا من حرصها الكبير على الحضور في هذا المحفل الإعلامي؛ لما يُشكّله من فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه التقنية في العمل الإذاعي والتلفزيوني.وتتنوّع مشاركة الشركات من خلال تقديم أحدث الإنتاجات الإذاعية والتلفزيونية من مسلسلات درامية وأشرطة ومنوعات وبرامج، إلى جانب التعريف بأحدث المعدات والوسائط الحديثة وأجهزة الإضاءة والتسجيل الصوتي وكاميرات التصوير ومعدات الإنتاج بشكل يمكّن الزائرين من مواكبة آخر التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصال.ويتيح المعرض للشركات المشاركة الفرصة للقاءات مثمرة مع المنتجين العرب، والارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة، وتعزيز الصِّلات بين المبدعين في الوطن العربي والعالم، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في هذه الدول، وتنشيط حركة تسويق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بين الجهات المشاركة في المهرجان.// انتهى //14:01ت م0088