الدمام 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظّمت غرفة الشرقية ممثلةً بمركز تمكين المرأة بفرعها في محافظة الخفجي أمس، ورشة عمل بعنوان "نموذج العمل للمشاريع التجارية"، قدّمتها مدربة ريادة الأعمال رنا المغامس.وأكدت الورشة أهمية نموذج العمل التجاري كأداة من أدوات تحليل المشروع، وفي اتخاذ القرارات التطويرية، ونجاح عمل الشركة وتحقيق أهدافها، والوصول إلى الأهداف المنشودة المالية وغير المالية، مشيرةً إلى دور النموذج الأساسي كخطة عمل لجعل المستخدمين مهتمين بالمنشأة وتكرار استخدامه، مع ما يقدمه كآلية التكامل بين جميع المتطلبات، والجامع لكل الأجزاء المتعلقة بتحقيق أهداف الشركة، وتغيير الخسارة إلى أرباح من خلال تحديد شريحة العملاء واستهدافهم والوصول لهم بالطرق المناسبة.وبيّنت أن نموذج العمل يتضمن العوامل المختلفة التي تضمن نجاح المشروع إذا صيغت بعناية وفق متطلبات السوق وتحدياته، أو عكسها إذا ما تم تجاهل جميع العوامل كمزيج التسويقي وآلية استهداف العميل من خلال تحليل السعر والمنتج، وتحليل نقاط القوة والضعف الداخلية للمشروع، مشيرةً إلى نموذج العمل التجاري وتعدده بحسب مشاريع المستثمرين، وخطة العمل واختلاف المشروع.// انتهى //14:03ت م0089